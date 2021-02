Lopalco: “Vaccino AstraZeneca fino a 65 anni è un impulso alla campagna vaccinale”

Lo dicevano tutti che la raccomandazione AIFA di limitare il vaccino AstraZeneca al di sotto dei 55 anni e in persone che non presentavano alcun fattore di rischio non stava né in cielo né in terra.

Meglio tardi che mai, arriva la nota del Ministero della Salute che recita “il vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA può essere offerto fino ai 65 anni (coorte 1956) compresi i soggetti con condizioni che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 senza quella connotazione di gravità riportata per le persone definite estremamente vulnerabili”.

Questo darà senza dubbio impulso alla campagna vaccinale già partita nelle scuole, università e negli altri servizi essenziali.

Speriamo ora che vengano approfonditi i dati (disponibili!) sulla efficacia dei vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna) già dopo la prima dose in modo da programmare calendari vaccinali più distanziati con la seconda dose a 12 settimane, come si fa con AstraZeneca.

Spero che questo post non sia oggetto di shit-storm come il precedente da parte dei soliti imbecilli.

Mi fa solo perdere tempo. Non ho un social media manager. Questa pagina la gestisco da solo e di tempo a disposizione per queste comunicazioni ne ho poco.

Pier Luigi Lopalco