Lopalco sui vaccini: “I fragili saranno chiamati dai medici di base”. E sugli under 80 non servirà la prenotazione

Sulle vaccinazioni per le persone fragili e gli over 80 che hanno scelto la somministrazione domiciliare “la comunicazione è stata chiarissima: saranno chiamati dai medici di medicina generale”.

Lo ha dichiarato Lopalco intervenendo alla presentazione dell’Hub vaccinale in Fiera.

“Per quanto riguarda gli altri – ha aggiunto l’assessore -, quando inizieremo nella seconda metà di aprile, prima di allora non potremo perché non avremo ancora i vaccini, dai 79 in giù, anche in quel caso non sarà necessario prenotarsi, penseremo noi ad allocare ogni cittadino nel proprio hub vaccinale. Stiamo facendo di tutto per evitare problemi con i Cup e con le agende. Ciascuno sarà vaccinato vicino casa”.