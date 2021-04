Lopalco: «Puglia terz’ultima in vaccini? Esaurite dosi Pfizer e Moderna. Forse aperture anticipate»

(ANSA) – BARI, 13 APR – “Siamo abbastanza ottimisti nel dire che, nel momento in cui noi passeremo e torneremo in una fascia di rischio bassa, potremo, anche in virtù dei sacrifici fatti e anche in virtù delle coperture vaccinali che riusciremo ad ottenere, perché le coperture vaccinali sono buone, checché se ne stia dicendo in giro, noi riusciremo a permetterci, anche rispetto ad altre Regioni italiane, probabilmente delle aperture migliori, più libere e ‒ non è escluso ‒ anche più anticipate rispetto al resto del Paese”: lo ha sostenuto in Consiglio regionale l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco rispondendo ad una mozione della Lega per riaprire alcune attività commerciali. (ANSA).