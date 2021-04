Lopalco: “Passeremo una bella estate, ma non prenotate all’estero”

“Per quest’estate sono molto ottimista – ha detto Lopalco intervistato stamattina da Radio Capital – Penso che la circolazione virale a giugno si ridurrà e passeremo delle belle vacanze. Però già da ora faccio un appello agli italiani: non prenotate le vacanze all’estero”.

“Lasciare scegliere i genitori se richiedere la didattica a distanza o in presenza? Noi non abbiamo alternative per ridurre la presenza degli alunni a scuola. La chiusura della scuola era impossibile, sarebbe stata impugnata il giorno dopo. Ma in conferenza Stato-Regioni, molti presidenti hanno espresso la paura nel tenere le scuole aperte. Forse su questo tema c’è stato un atteggiamento ideologico sulla scuola sicura a tutti i costi”, spiega l’epidemiologo parlando dell’ordinanza firmata dal presidente della stessa Regione, Michele Emiliano che lascia ai genitori la scelta sulla didattica a distanza.