Lopalco: “Nei prossimi sei mesi cominceremo a dare nuova vita alla sanità a Manfredonia”

Ampia partecipazione al LUC Peppino Impastato degli operatori sanitari all’incontro voluto da Maria Teresa Valente, candidata sindaco di Manfredonia, con l’Assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco. Dopo aver fatto un’ampia ed approfonditadisamina dell’attuale situazione Covid in Puglia, soffermandosi sullaopportunità di tenere sempre la “guardia alta” pur continuando con la campagna vaccinale, Lopalcoha ascoltatole richieste degli operatori del settore. “Era da oltre un decennio che un assessore alla sanità della Regione Puglia non veniva a Manfredonia– ha sottolineato la Valente –La nostra città sembrava essere stata ormai letteralmente dimenticata, con una situazione sempre più delicatacominciata alla fine degli anni ’90, quando con Gaetano Prencipe sindaco ci fu lo sciagurato “scippo” della sede Asl da Manfredonia. È da allora che la sanità sipontina hacominciato a perdere pezzi: dallo smembramento dell’ospedale fino ai tagli nei Servizi Territoriali”.

Gliinterventi degli operatori sanitari presential LUChanno evidenziato lo stato diemarginazione della sanità manfredoniana e la chiusura di reparti epoliambulatori specialistici, nonostante un ampio bacino d’utenzache simoltiplica durante il periodo estivo. L’assessore Lopalco, dopo averregistrato i dati mortificanti riportati da medici, infermieri ed operatori presentie le ansie diuna popolazione che si sente sempre più abbandonata a se stessainun settore essenziale per la vita civile di un territorio, sotto lasollecitazione del candidato sindaco Valenteha promesso diapprofondire la situazione di Manfredonia e di dare risposte concretenell’arco dei prossimi sei mesi.









“Purtroppo – ha dichiarato Lopalco- lasituazione di Manfredonianon è la sola in tutta la Puglia. Sto girando inlungo e in largo la nostra regione e vi assicuro che c’è da lavorare sodoper ripristinare una sanità giusta e attiva, che passa essenzialmentedalla messa in rete dei vari servizi ospedalieri nell’ambito distrettuale”.

L’incontro-dibattito durato quasi due ore, si è concluso con ilringraziamento da parte dell’Assessore Lopalco agli operatori dellasanità manfredoniana presenti, con un ringraziamento particolarealla Valenteche “grazie al suo invito – ha evidenziatoLopalco-mi ha consentito di potermi confrontare con colleghi e professionistilocali, che con richieste e proposte serie mi hanno dato un quadro ancorpiù chiaro della situazione a cui cercherò di dare risposte celeri econcrete”.

