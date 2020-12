Lopalco: “Il Governo ha stabilito le categorie da vaccinare per prime”



“È il Governo ad aver stabilito le categorie da vaccinare per prime, tra queste ci sono gli operatori sanitari e socio sanitari e gli ospiti delle Rsa.

Quindi la protesta del presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Bari nei confronti della Regione è del tutto priva di senso. La Regione non è il tempo supplementare di una partita che ci si è dimenticati di giocare a livello nazionale, ma ha un ruolo esecutivo in materia di pandemia delle decisioni governative alle quali è soggetta in tutto” è la replica dell’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco al presidente dell’Ordine dei farmacisti di Bari, Luigi d’Ambrosio Lettieri.