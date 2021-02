Lopalco: “Forse restiamo gialli, ma preferisco l’arancione”

“Con buona probabilità la Puglia resterà in zona gialla, ma aspettiamo il rapporto della cabina di regia. L’andamento è stabile e non ci risultano grosse impennate, anche se ci sono segnali che ci preoccupano, come l’aumento dei casi nei bambini più piccoli. Il tutto è legato al dilagare della variante inglese”.

“Da assessore preferisco la zona arancione, perché con quella gialla non è facile far passare il messaggio che ad oggi non c’è ancora assenza di rischio”, ha concluso Lopalco nella parte finale del suo intervento in un programma radiofonico.