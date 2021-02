Lopalco dice ‘no’ al lockdown

«Lockdown? Sotto questa parola si dice tutto e non si dice niente – dichiara l’epidemiologo Lopalco, assessore alla Sanità della Regione Puglia -. Semmai in questo momento anziché parlare di lockdown penserei a delle misure selettive, rafforzate, per evitare tutte quelle situazioni in cui il virus circola di più e che conosciamo ormai bene».

È dello stesso avviso Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma. «Non si tratta di aggravare le misure, ma applicare con severità le misure che abbiamo. Un lockdown totale non serve, bastano lockdown chirurgici laddove se ne verifichi la necessità», dichiara Vaia che però chiede l’applicazione più severa delle regole attuali per evitare nuove assembramenti.