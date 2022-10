Lopalco contro le scelte Covid del Governo Meloni: “Non roviniamo tutto”

BENE, MALE, MALISSIMO

C’era da aspettarselo che i primi passi del Governo sarebbero stati sul terreno della gestione della pandemia. Terreno scivoloso, si, ma a costo zero. Sempre meglio che occuparsi di crisi energetica.

Provo, come al solito, a dare qualche giudizio o consiglio non richiesto.

BENE. L’abolizione del bollettino giornaliero – già a mio avviso inutile se non dannoso nei momenti caldi della pandemia – sostituito con un bollettino settimanale. Va spiegato ai cittadini che comunque i dati sono raccolti su base continuativa, quindi non ci sarà alcuna perdita di informazione per gli addetti ai lavori. E’ solo la comunicazione esterna che viene fornita su base settimanale. Spero anche sia accompagnata da un minimo di commento ai freddi numeri.

MALE. Abolizione delle multe e reintegro per i sanitari non vaccinati. Sono due misure che per strizzare l’occhio ad uno sparuto manipolo di no-vax sanciscono ancora una volta il principio, tutto Italico, che fare i furbi in questo Paese conviene. MALE anche l’intenzione di abolire per decreto l’uso di mascherine in ambienti sanitari; tale decisione andrebbe guidata da linee guida scientifiche, non da atti politici che puzzano molto di ideologia.

MALISSIMO. L’attacco frontale alla gestione italiana della pandemia. Un attacco che è stato diretto senza tanti giri di parole al Ministro Speranza, dimenticando – fra l’altro – che le scelte di politica sanitaria durante la pandemia furono prese da due governi diversi, entrambi sostenuti dalle stesse forze politiche che oggi sono al Governo. Mi chiedo, in questa fantomatica commissione d’inchiesta, il Ministro Salvini da che lato siederà: dalla parte dell’accusa o della difesa? Visto che le due regioni ad aver pagato il più grave dazio alla pandemia erano entrambe guidate dalla Lega.

Caro Presidente del Consiglio (spero di non sbagliare genere) dimostri davvero di essere patriota. Difenda a spada tratta l’operato del nostro Paese davanti al mondo intero. Il sacrificio di migliaia di operatori sanitari e amministratori che hanno perso le notti per combattere un nemico invisibile che nessuno nel mondo occidentale aveva non solo visto, ma neanche immaginato, merita di essere celebrato non vilipeso. Le scelte prese dai due Governi precedenti, anche quando non sono state perfette, sono state comunque oneste e, soprattutto, ispirate a opinioni scientifiche. Non roviniamo tutto facendoci prendere dal furore ideologico.

Faccia piuttosto quello che ancora non è stato fatto, ovvero un tavolo di epicrisi per valutare l’efficacia delle azioni intraprese, correggere gli errori e pianificare quanto necessario per le prossime pandemie. E si, le do una notizia: globalizzazione, ineguaglianze e crisi ambientale faciliteranno sempre più frequentemente l’emergere di ceppi virali con potenziale pandemico. Tutto questo si combatte con la scienza, non con le commissioni d’inchiesta.

Pier Luigi Lopalco, ex assessore alla sanità della Regione Puglia