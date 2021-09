Lopalco a Lucera, visita l’ospedale Lastaria

l’assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco ha visitato per la prima volta l’ospedale Lastaria di Lucera. L’epidemiologo, arrivato su invito del consigliere regionale Antonio Tutolo presente per l’occasione, è stato accolto dal sindaco Giuseppe Pitta e dal direttore sanitario del Policlinico di Foggia Franco Mezzadri, oltre che dai primari dei reparti del nosocomio.

E’ stato accompagnato nel dipartimento di Medicina, Geriatria e Lungodegenza, il primo ad essere stato attivato un anno e mezzo fa nella sua attuale conformazione, in quello di Oncologia che funziona già intensamente con l’ambulatorio per le prestazioni chemioterapiche e che sta per aprire gli attesi dieci posti letto, e in quello di Chirurgia in cui vengono effettuate decine di interventi al mese, tutti quelli di piccola entità (day hospital e day surgery) dirottati dal Riuniti che riserva per le proprie sale operatorie quelli di maggiore complessità.

Inevitabile il passaggio nel pronto soccorso, affollato di pazienti e ancora caratterizzato dalle difficoltà di carenza di personale, per le quali lo stesso Lopalco ha ammesso evidenti problemi non risolvibili nel breve periodo. L’unica soluzione resta ancora quella di continuare a tenere attiva la convenzione con la Asl che fornisce medici del 118 in grado di coprire turni fuori dal proprio orario di servizio.