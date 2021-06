L’onorevole Troiano annuncia un nuovo movimento civico per le comunali di Manfredonia. Addio al M5S?

La Manfredonia 2050 da costruire insieme.

Una grande Citta`, una grande storia, una dimensione sociale, culturale, economica e politica complessa e complicata. Ferite profonde che faticano a rimarginarsi, un disagio sociale dilagante, l’incertezza sul futuro dei nostri ragazzi, il senso di solitudine ineluttabile dei nostri anziani. In questo contesto siamo chiamati ad agire politicamente.

La Manfredonia da costruire insieme, le attese legittime dei manfredoniani, la suggestione di un domani da mettere in campo, il sogno da offrire: il ruolo che deve giocare la Politica. Si, la Politica, la grande assente, in questi anni a Manfredonia. Il primato della Politica, come condizione imprescindibile per qualsiasi azione da mettere in campo.

Con Virgilio Caivano, e tanti amici, sono impegnata in questo difficile atto “Prepolitico” , di autentico “Preambolo”, come momento preparatorio. Una vera catarsi della Comunita’, onde poter rigenerare Donia, con le migliori energie presenti sul territorio. Il Mare, il Sole, la nostra storia, le nostre radici, le fondamenta vere per costruire la “ Casa Comunale” di tutti noi manfredoniani. Il porto di Manfredonia, la Marina, una Strategia Mediterranea da costruire. Una dimensione del turismo, non più mordi e fuggi, da pianificare con il resto del territorio garganico. Pianificare, il verbo da coniugare insieme, per andare “insieme” lontano. Io ci sono, con umilta’ e amore per la mia Citta’. Noi ci siamo, per una Capitanata che vuole crescere insieme. Ambiente, energia, turismo, agricoltura, innovazione, robotica, digitale, una lunga stagione di forte e determinato impegno politico, nel segno della conoscenza e dei saperi, della competenza e della qualità. Nelle prossime settimane, ragioneremo con voi, e con quanti vorranno costruire con noi, un camino comune nel segno del “Civismo Repubblicano”.

Il tempo della delega è scaduto ampiamente: “lasciamo che i morti seppelliscano i morti, noi vogliamo essere quelli del domani, quelli del futuro da organizzare adesso per amore di Manfredonia.

Onorevole Francesca Troiano