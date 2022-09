L’on. Faro (Impegno Civico) ha aderito a ‘Parlate di Mafia’

Una nota dell’on. Marialuisa Faro, capolista al listino proporzionale Puglia 01 alla Camera dei Deputati per Impegno Civico.

“Ho aderito convintamente alla call to actiondi Wikimafia ‘Parlate di mafia’ rivolta ai candidati alle prossime elezioni politiche. Perché sono siciliana, e il sangue versato dai servitori dello Stato nella lotta alla mafia rappresenta per me, ogni attimo di ogni giorno, un esempio indelebile da seguire, onorare e non dimenticare mai. Perché vivo in una provincia che ha visto negli ultimi anni le amministrazioni comunali delle principali città (Foggia, Cerignola, Manfredonia, e prima ancora Monte Sant’Angelo e Mattinata) terminare la propria esperienza con lo scioglimento anticipato e il commissariamento per infiltrazioni della criminalità organizzata, eppure si evita accuratamente di parlarne. Perché la criminalità e mentalità mafiosa rappresenta la principale emergenza nel Paese e nella provincia di Foggia, e occorre ribadirlo, urlarlo in campagna elettorale, non attraverso semplici slogan, ma con esempi e azioni concrete. Dichiarando apertamente che i voti legati a compromessi con chi opera nell’illegalità vanno respinti al mittente. Denunciando qualsiasi tentativo di inquinamento e condizionamento della politica e della pubblica amministrazione. Invitando gli elettori a non cedere ad alcun vergognoso ricatto.

Nel mio mandato parlamentare, ho sempre agito col massimo rigore e in piena trasparenza, e ho fatto la mia parte per sensibilizzare i governi che si sono succeduti sull’emergenza Quarta Mafia. Impegno Civico che ho l’onore di rappresentare è e sarà sempre in prima linea in questa quotidiana battaglia”.