L’ombrello dell’imperatore, il romanzo d’esordio di Tommaso Scotti

La trama del romanzo si sviluppa intorno alla ricostruzione dei passaggi di mano di un ombrello scoperto vicino a un cadavere, di cui è stato l’arma del delitto. Delle due impronte rinvenute su di esso una è sorprendente: è quella dell’imperatore del Giappone.

L’indagine è affidata all’ispettore Nishida, un “mezzo sangue”, perché nato da madre americana. Le sue origini lo rendono spesso ribelle ai codici di comportamento del suo paese. Proprio per questo motivo, nonostante la stima di cui gode per il suo lavoro, non è riuscito a fare carriera come avrebbe meritato.

È quindi dal suo punto di vista critico che viene presentato al lettore un paese affascinante, ma pieno di contraddizioni, in cui l’onore viene prima della realizzazione personale o della felicità individuale, in cui chi è accusato è colpevole fino a prova contraria, contrariamente a quanto accade, o dovrebbe accadere, nella maggior parte dei Paesi occidentali.

Colpisce la galleria dei personaggi di questo giallo, ognuno dei quali viene descritto nella profondità della sua anima, delle sue sofferenze, delle sue contraddizioni. È attraverso di loro che emerge una descrizione del Giappone non univoca, ma corale e polifonica, insolita forse, ma certamente proprio per questo particolarmente affasciante.



TOMMASO SCOTTI

Nasce a Roma nel 1984. Laureatosi in matematica, decide di trasferirsi per seguire la sua passione per le arti marziali. Nel 2015 ha conseguito un dottorato di matematica applicata all’università di Tokyo che gli ha consentito di lavorare nell’ambiente delle tecnologie finanziarie e pubblicitarie.

Suona il pianoforte, si dedica alla calligrafia e alla fotografia, gira in moto, legge e gli piace scrivere.

L’ombrello dell’imperatore, pubblicato nel 2021 da Longanesi, è il suo romanzo d’esordio.