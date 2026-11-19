L’Olimpia ritrova se stessa: Bolmaro e Wright firmano l’impresa contro il Fenerbahçe

Al Forum finisce 78-70: l’argentino è decisivo in attacco e in difesa, il centro firma una doppia doppia da 22 punti e 11 rimbalzi, il serbo ne aggiunge 16. Shields, al ritorno da avversario, resta a secco.

Due stoppate per fermare la rimonta, una tripla per allontanare il Fenerbahçe e, alla fine, l’assist per l’ultima schiacciata della serata. Leandro Bolmaro mette la firma su una vittoria che vale molto più dei due punti in classifica. L’Olimpia Milano batte 78-70 i campioni turchi all’Unipol Forum, conquista il secondo successo consecutivo in Eurolega e soprattutto mostra un volto diverso: più aggressivo, più solido, capace di soffrire e di cambiare l’inerzia di una partita complicata. È una vittoria costruita attorno a tre uomini: Bolmaro, Moses Wright e Marko Guduric. E porta già qualche impronta del nuovo allenatore, Luca Banchi.



La copertina è per l’argentino, autore di 19 punti e di una prestazione che non si esaurisce nel tabellino. Bolmaro attacca, segna, si sacrifica in difesa e nel quarto periodo diventa un ostacolo quasi insuperabile per gli avversari. Le sue due stoppate arrivano nei momenti più delicati: la prima protegge il vantaggio milanese, la seconda spegne il tentativo del Fenerbahçe di rientrare quando la partita è ancora aperta. A 45 secondi dalla fine, la sua tripla vale il 76-70; poi, nell’ultima azione, serve a Wright il pallone per l’alley-oop che fissa il risultato. Una partita totale, nella quale l’energia difensiva pesa almeno quanto i punti.



Wright è l’altro grande protagonista. Il centro chiude con 22 punti e 11 rimbalzi, una doppia doppia che racconta il suo dominio vicino a canestro. Milano lo cerca con continuità, soprattutto nelle situazioni di pick and roll: il lungo risponde facendosi trovare pronto, attaccando il ferro e dando alla squadra un riferimento offensivo stabile. La schiacciata finale, imbeccata da Bolmaro, è la fotografia della serata: potenza e atletismo, ma anche la capacità di costruire un’intesa che può diventare una risorsa importante per l’Olimpia.



Guduric aggiunge 16 punti e qualità. Per lui la partita ha un significato particolare: affronta da avversario il Fenerbahçe, squadra con cui ha vissuto una parte importante della carriera. Il serbo è prezioso quando Milano ha bisogno di ordine e di qualcuno capace di creare un tiro senza affidarsi soltanto alla transizione. Il suo contributo completa quello di Bolmaro e Wright: tre interpreti diversi, tre modi di incidere sulla partita.



La serata è anche quella del ritorno di Shavon Shields al Forum. L’ex biancorosso, protagonista di sei stagioni e di dieci trofei con Milano, torna da avversario e viene accolto da un’atmosfera speciale. Ma il campo gli riserva una serata difficile: chiude senza segnare. Un dato che colpisce, considerando il legame con il pubblico milanese, ma che non deve oscurare il merito della difesa dell’Olimpia, capace di togliere ritmo e soluzioni a uno degli uomini più attesi.



La partita, del resto, è tutt’altro che semplice. Il Fenerbahçe parte forte e si porta sul 12-4, ma Milano reagisce, alza la pressione e chiude il primo quarto avanti 23-19. All’intervallo il vantaggio è minimo, 37-38: Wright ha già cominciato a fare la voce grossa sotto canestro, Bolmaro è coinvolto e Guduric trova punti importanti. Il problema sono le palle perse e le difficoltà al tiro da tre.



Nel terzo periodo i turchi provano a prendere il controllo. Baldwin trova continuità, il Fenerbahçe allunga fino al 49-39 e poi arriva a condurre 66-55. Banchi interrompe il momento negativo, cambia gli interpreti e cerca nuove soluzioni offensive, trovando in Wright un terminale efficace vicino al ferro. Milano rientra, ma alla fine del terzo quarto è ancora sotto: 55-61.



La svolta arriva nell’ultimo periodo. L’Olimpia stringe le maglie in difesa, aumenta il livello di aggressività e concede agli avversari appena nove punti. Il Fenerbahçe resta a lungo senza trovare il canestro, mentre Milano costruisce la rimonta possesso dopo possesso. Il parziale di 23-9 del quarto periodo consegna ai biancorossi una vittoria che sembrava tutt’altro che scontata. Non è una serata di percentuali straordinarie: è una partita vinta con la difesa, l’intensità e la capacità di trovare protagonisti nei momenti decisivi.



È qui che si può leggere il primo cambiamento del corso Banchi. Dopo il successo sulla Stella Rossa, arriva un’altra vittoria contro un’avversaria di alto livello. Il nuovo allenatore è arrivato in una situazione complicata, dopo l’esonero di Peppe Poeta e una lunga serie negativa in Eurolega. Poeta aveva però lasciato in eredità anche il triplete italiano: il suo percorso non può essere ridotto ai risultati europei, né bastano tre partite per stabilire un confronto definitivo tra i due tecnici.



Qualche indicazione, tuttavia, emerge. Bolmaro sta assumendo un peso crescente su entrambi i lati del campo: non soltanto un difensore aggressivo, ma un giocatore chiamato a prendersi responsabilità offensive. Wright viene cercato con maggiore continuità come riferimento interno e risponde con una prestazione da protagonista. Guduric, invece, sta ancora cercando la collocazione ideale nel nuovo sistema: lo aveva ammesso lui stesso alla vigilia, spiegando di essere in una fase di conoscenza con Banchi. I 16 punti contro il Fenerbahçe sono un segnale incoraggiante, non ancora la prova di un equilibrio definitivo.



Il cambio di panchina, insomma, non ha prodotto una metamorfosi in pochi giorni. Ha però restituito alla squadra alcuni riferimenti e, soprattutto, la sensazione di poter competere attraverso un’identità riconoscibile. Contro la Stella Rossa Milano aveva interrotto la striscia negativa; contro il Fenerbahçe ha dimostrato di poter ripetere la prestazione contro un’altra avversaria di primo piano.



Due vittorie consecutive non cancellano il ritardo accumulato. Il bilancio europeo resta pesante e la strada verso la zona play-in è ancora lunga. Ma cambia il clima, cambia la fiducia e cambia il modo in cui la squadra può guardare alle prossime partite. Per risalire servirà continuità, soprattutto lontano dal Forum, e servirà che i segnali arrivati da Bolmaro, Wright e Guduric diventino una costante.



Per una sera, però, Milano ha ritrovato qualcosa che sembrava smarrito: la capacità di difendere insieme, di reagire quando la partita scappa e di affidarsi ai propri uomini nei possessi che contano. Bolmaro ha messo il lucchetto al canestro, Wright ha dominato sotto il ferro, Guduric ha aggiunto la sua qualità. E l’alley-oop finale ha suggellato una vittoria che può segnare l’inizio di un’altra stagione europea.



