LOL – Chi ride è fuori: rinnovato per la terza stagione

Amazon Prime video conferma il rinnovo della terza stagione del programma Lol – Chi ride è fuori.

L’Head of Italian Orginials di Amazon Studio Nicole Morganti ha dichiarato che lo show comico tornerà con nuovi episodi. Ecco quanto dichiarato:

“LOL: Chi ride è fuori si riconferma come il comedy show dei record e siamo entusiasti di annunciare la terza stagione, che speriamo continui a portare sorrisi e allegria agli spettatori di Prime Video. Il titolo più visto di sempre nel periodo di lancio. Siamo molto felici di annunciare nuovamente questo successo”.

Dunque a meno di un mese dal rilascio della seconda edizione, pubblicata sulla piattaforma il 24 febbraio. Quest’ultima ha visto vincitore il comico Maccio Capatonda, come per la scorsa edizione, anche quest’anno il premio in denaro è stato devoluto ad un associazione benefica.

Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli, non sono ancora noti dunque i prossimi comici che parteciperanno al programma.

Anche il nome dei prossimi conduttori del programma è un’incognita, le precedenti volte un ruolo importante era stato svolto da Fedez che è stato accompagnato prima da Mara Maionchi ed in seguito dal comico ed ex YouTuber Frank Matano.

Dunque non ci resta che attendere per scoprire qualche dettaglio in più sulla nuova edizione.