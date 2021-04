“LOL, Chi ride è fuori” il programma che sta facendo ridere tutti

Da qualche giorno il programma “LOL, Chi ride è fuori” è disponibile sulla piattaforma Prime Video. Il programma è il nuovo comedy show di Amazon ispirato da un format giapponese.

Il format è dannatamente semplice ma geniale, una sfida fra dieci comici professionisti che dovranno restare seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari.

A presentarlo Fedez e Mara Maionchi. Si tratta di una battaglia a colpi di battute in cui vince chi riesce a strappare una risata al gruppo senza mai cedere alla comicità degli avversari. I dieci campioni della risata potranno attingere al loro bagaglio di comicità o affidarsi all’improvvisazione. Un programma che porta indubbiamente il buon umore in questo periodo difficile.

E’ in trend topic sui social già da qualche giorno e c’è attesa per l’8 aprile, giorno in cui verranno pubblicale le ultime 4 puntate. Chi l’ha visto assicura che è davvero complicato non ridere e guardarlo in compagnia inoltre è un suggerimento per divertirsi ancora di più.

Il Cast è formato oltre ai presentatori e giudici Mara Maionchi e Fedez da: Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna