“Lodi alla Lega inaccettabili”

Abbiamo accettato un assessorato delicatissimo e molto complicato,per gli ultimi e per le persone in difficoltà, quelli che sono in affanno, quelli che spesso non hanno voce.

Quello ci interessa,il fare.

Non le poltrone.

Non mi piace prestare il fianco alle polemiche politiche, preferisco concentrarmi sulle tante cose da fare, ma questa volta le lodi alla Lega le ritengo inaccettabili.

Da foggiana non riesco a dimenticare lo scempio al comune di Foggia, sciolto per mafia.

Ognuno decide dove indirizzare la propria attività politica, ma gli ‘anticorpi’ verso certe affermazioni non li ho e non credo li avrò mai. So bene su cosa ho fondato la mia stabilità e le mie priorità.

Rosa Barone