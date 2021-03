Lockdown, il Cts: “Zona rossa automatica quando si superano i 250 contagi ogni 100mila abitanti”

Quando si superano i 250 contagi settimanali per 100mila abitanti bisogna andare in fascia rossa. Gli scienziati ribadiscono la necessità di varare misure più stringenti per fermare la salita della curva epidemiologica.

Nel verbale consegnato al governo prima della firma del Dpcm il Cts aveva evidenziato la necessità, di fronte a questa soglia, di rendere obbligatoria e non facoltativa la chiusura delle scuole.

Al momento il provvedimento firmato dal presidente del consiglio Mario Draghi lascia questa scelta ai governatori, ma non è escluso – qualora l’andamento dei contagi dovesse ulteriormente peggiorare – che si arrivi a una modifica. Non è l’unica.

articolo completo: https://www.corriere.it/cronache/21_marzo_06/lockdown-cts-zona-rossa-automatica-quando-si-superano-250-contagi-ogni-100mila-abitanti-49e8d97e-7e91-11eb-a1f6-6ee7bf0dab9f.shtml