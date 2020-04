Località Posta del Fosso, “Da diverse ore senza energia elettrica”

Tra poche ore fa quasi una giornata senza energia elettrica e senza nessuna certezza per il ripristino.

Disagi infiniti per tantissimi abitanti in località Posta del Fosso in agro di Manfredonia, questo è quello che racconta il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia Alessandro Manzella.

“Nonostante le ripetute chiamate ai Vigili Urbani e all’ Enel – raccontano più residenti della zona interessata dal black out – nulla è cambiato. Disagi infiniti per tutti. Ma ancor più grave è la situazione dell’emergenza coronavirus che si sta vivendo, poiché la gente è costretta a rimanere in casa per il rischio contagio, deve vivere anche il disagio dell’assenza di energia elettrica. A questo punto, veramente non resta che “piangere” perché gestire otto nove ore senza acqua, (visto che necessita lavarsi spesso in questo periodo) e senza energia elettrica, chiusi in casa, diventa veramente complicato. Aggiunge Manzella : è solamente VERGOGNOSO e angosciante che nel 2020 accadano ancora queste inefficienze…