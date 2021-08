Località Bissanti Cozzolete: i cittadini buttano ancora i rifiuti nei bidoni. L’ira dei residenti

Salve, sipontino , siamo un gruppo di residenti di località Bissanti Cozzolete, specificatamente di via tratturo Bissanti,dove l’ase ha messo da anni 2 bidoni per la spazzatura!!

Siamo stanchi di litigare con i nostri concittadini che vengono sistematicamente a buttare qui,i loro rifiuti,beffando così la differenziata!!







Chiediamo al comune di immettere le fototrappole,per sanzionare i malfattori che qui vengono a buttare di tutto! Per di più l’ase non svuota i cassonetti da venerdì mattina…questa è la situazione al 15 agosto pomeriggio!!! Chiediamo inoltre all’ase di far partire la differenziata anche nelle nostre zone, affinché questo scempio finisca!!Essendo fuori città, la notte si riuniscono animali di ogni genere che rompono le buste e invadono i nostri terreni con Plastica e materiale nocivo!! Non siamo tutelati da nessuno,anche perché qui non ci sono gli spazzini!

Chiediamo ad Ase ed al comune che possano vigilare una volte per tutte questa brutta situazione!!!Queste è la situazione che viviamo ogni giorno!!!