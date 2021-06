“Local Color” MaxMara Ischia Resort 2022

In occasione del lancio della collezione Resort 2022 “Local Color”, Max Mara ti invita a Ischia, isola amata dal jet set fin dagli anni Cinquanta. La location è l’Hotel Mezzatorre che evoca i fasti dell’epoca in cui le rotte turistiche dell’alta società tracciavano una vera e propria mappa dell’eleganza.

Un gruppo di donne, in particolare, dallo stile di vita estremamente sofisticato ispirarono il genio narrativo dello scrittore Truman Capote. I suoi “cigni”, come lui le chiamava, conduce- vano una vita affascinante, alla continua ricerca della perfezione. La sua raccolta di racconti “Local Color”, dalla quale la collezione prende nome, include un capitolo che narra i quattro mesi da lui trascorsi a Ischia e dipinge un mondo in cui l’esperienza del viaggio viene assapo- rata come uno dei grandi piaceri della vita. Con questa collezione Max Mara si propone a una nuova generazione di cigni, oggi working women e con vite diverse, ma ugualmente glamour.

Il film della sfilata sarà diretto da Ginevra Elkann che dopo aver studiato alla London Film School e lavorato con artisti del calibro di Bernardo Bertolucci e Anthony Minghella, ha esor- dito nel 2019 con il lungometraggio “Magari”. Ginevra Elkann è inoltre la nipote di Marella Agnelli, uno dei cigni di Capote.

La collezione Resort 2022 reinterpreta le silhouette anni ‘50 con un tocco sportivo e uno stile con- temporaneo.

Tutto inizia con una gonna leggermente arricciata in vita, da indossare con o senza leggings, con décolleté eleganti o sandali con suola in paglia. La stessa arricciatura appare sul retro di un vivace tailleur, di un abito pull-on e di uno spolverino sportivo. L’iconico 101801 di Max Mara è rivisitato in un jersey dal feeling techno, ideale per il cambio di stagione e sempre impeccabile, anche dopo un viaggio in valigia.

Max Mara presenta una serie di stampe grafiche nelle nuances che vanno dal rosso, al cipria, pas- sando per il rosa, fino al color scarlatto di quei gerani che cadono lungo la facciata del Plaza Athénée. Simili a quelli che crescono rigogliosi a Ischia, dove Truman Capote visse i quattro splendi- di mesi descritti in “Local Color”. Così come i gerani, anche la collezione Max Mara Resort 2022 è perfetta in entrambe le località o in qualsiasi altro luogo.

