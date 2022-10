L’oasi dei rifiuti!?

Guardie Ambientali Italiane: non è concepibile contemplare la natura, tra montagne di MONNEZZA!!

La zona in questione, rientra nell’area PROTETTA del Parco Nazionale del Gargano, l’Oasi Lago Salso (ex Daunia Risi) in uno dei punti di OSSERVAZIONE NATURALISTICHE posti nell’area, appunto, per dare la possibilità agli amanti della natura, di osservare la biodiversità e cristallizzarne le situazioni.

Il punto di osservazione in questione, è l’unico raggiungibile dalla Strada Provinciale 141 delle saline, all’altezza dello Sciale delle Rondinelle.

Le immagini si commentano da sole!?

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane.