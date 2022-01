Lo straziante sfogo del fratello di Camilla: ”spero che cambi in città il modo di comportarsi con il prossimo”

LO SFOGO DI MATTEO IL FRATELLO DI CAMILLA LA RAGAZZA DECEDUTA NEL TRAGICO INCIDENTE DI VIA MATTEOTTI .

Sorellina mia so che è inutile scrivere (sui social) del bene che ci siamo sempre voluti, anche se non ce lo dimostravamo spesso e so che sarai sempre al mio fianco, anche perché io sono stato con te fino all’ultimo e ti ho accompagnato io stesso dalla nostra nonnina e sono sicuro che adesso stai ancora meglio perché vi siete riabbracciati e le avrai già fatto una testa enorme per aggiornarla su tutte le cose che hai fatto (e sono tantissime)… Non voglio dilungarmi su raccontare chi eri o come eri tanto si è già dimostrato durante il tuo funerale per tutte le persone che erano presenti e non presenti ma sono state toccate da questa vicenda.

Durante il funerale dopo le parole stupende del nostro papà sarei voluto salire io per parlare ma non ce l’ho fatta.

Le uniche cose che avrei voluto dire a tutte queste persone è che TU devi essere quella persona che aiuterà Foggia e la mentalità delle persone a cambiare perché so che tu avresti voluto aggiustare questa città,anche se io ti dicevo che sarebbe stato inutile.

ORA MI VOGLIO RIVOLGERE A TUTTE LE PERSONE CHE HANNO RICEVUTO QUESTA NOTIZIA ASSURDA… DI UN RAGAZZINO (con patente ritirata e con una macchina non autorizzata per la sua età) CHE PER FARE IL GRADASSO CON GLI AMICI TI HA TOLTO DALLE NOSTRE BRACCIA.

MI AUGURO CHE TUTTE LE PERSONE NON SOLO DI FOGGIA, INIZINO A RIFLETTERE DIVERSAMENTE SU COME BISOGNA VIVERE O COMPORTARSI CON IL PROSSIMO.

BISOGNA FAR CAPIRE A QUESTE PERSONE CHE NON BISOGNA AVERE PAURA DI RIBELLARSI, SE UNA COSA NON È GIUSTA BISOGNA CAMBIARLA, MA PER COMBATTERE LE INGIUSTIZIE E LE PERSONE CHE LE PORTANO BISOGNA ESSERE IN TANTI ED UNITI PER ARRIVARE AD UN UNICO SCOPO “VIVERE BENE,LIBERI E IN PACE”.

QUINDI SPERO DAVVERO CHE QUESTA TRAGICA VICENDA POSSA SVEGLIARE E SPRONARE TUTTI AD ESSERE PROTAGONISTI DI QUESTO CAMBIAMENTO.

INOLTRE CHIEDO GENTILMENTE DI CONDIVIDERE QUESTO PENSIERO PER FARLO ARRIVARE A PIÚ PERSONE POSSIBILE.