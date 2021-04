Lo ‘strano’ caso della Puglia: con meno contagi (in proporzione) della Lombardia molti meno giorni ‘gialli’ rispetto alla regione del nord

Il perché non spetta a noi dirlo, ma balza all’occhio il numero di giorni gialli della Lombardia rispetto alla Puglia, ma soprattutto alla provincia di Foggia che ha beneficiato esattamente della metà dei giorni di ‘quasi libertà’ rispetto ai ‘lumbard’.

Dall’inizio della seconda ondata la Puglia è stata per poco più di 30 giorni in zona gialla, mentre la Lombardia l’8 maggio avrà superato i 50. La Capitanata ha addirittura 7 giorni in meno della sua Regione per via dell’ordinanza di Emiliano ad inizio dicembre.

I casi totali della Lombardia al 29 aprile sono 795.417 che equivalgono a 79.063 ogni milione di abitanti. I casi della Puglia, invece, sono 229.181 vale a dire 56.882 ogni milione di abitanti.

I parametri stabiliti dal Ministero della Salute potrebbero rispondere a questi dati contrastanti che ‘condannano” il ‘Tacco d’Italia’ ad un’altra settimana di sofferenza…