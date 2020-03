Lo spettacolo “Nel bosco addormentato” chiude “Favolosamente Vera” al Teatro Dalla di Manfredonia

Il pluripremiato spettacolo della compagnia Bottega degli Apocrifi torna in scena per festeggiare il suo decimo compleanno col pubblico.

Domenica 8 marzo 2020 ore 18, Teatro Comunale “Lucio Dalla” – Manfredonia.

Attivo il servizio gratuito “Navetta Teatro Apocrifi Gargano” per permettere a tutti di arrivare a Manfredonia.

“Favolosamente Vera”, la rassegna teatrale dedicata alle nuove generazioni, si chiuderà domenica 8 marzo 2020 alle ore 18.00 al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia con lo spettacolo “Nel bosco addormentato” della Compagnia Bottega degli Apocrifi.

Per il suo decimo compleanno torna in scena a Manfredonia uno degli spettacoli più premiati del teatro italiano per le nuove generazioni (Premio Eolo – migliore novità 2010, Premio Rosa d’oro – Festival di Padova 2011, Premio Uccellino Azzurro – Festival ti Fiabo e ti Racconto 2011), liberamente ispirato a Charles Perrault, ai fratelli Grimm, a Tahar Ben Jelloun, a Giambattista Basile, a Italo Calvino e a tutti coloro che un giorno nel bosco hanno incontrato la Bella Addormentata e ce l’hanno raccontato.

Cosa succede quando un sogno si avvera? Questa storia comincia in una notte di luna piena. È notte e nel suo castello la regina sogna con tutte le sue forze di avere una figlia. Il suo sogno diventa realtà grazie alla Fata Bianca, una fata potente, elegante, bella, ma senza amore, che lancia una maledizione sulla principessa appena nata: “quando la principessa compirà 16 anni si pungerà il dito con un ago da cucito e morirà”. Una fata meno bella, meno elegante e meno potente ottiene che la principessa non muoia ma dorma per cento anni in attesa che l’amore la risvegli. Da quel momento il destino si mette in viaggio.

«Questo appuntamento nasce dalla combinazione di due fattori: il primo è che il Bosco – uno degli spettacoli a cui gli Apocrifi sono più affezionati – compie dieci anni: ha debuttato nel maggio 2010, e ci ha portato una grande fortuna! Il secondo fattore è che non volevamo che “Favolosamente Vera” – la rassegna teatrale per le nuove generazioni che ha radunato intorno al teatro un gruppo di famiglie diversissime tra loro – finisse! » affermano dalla compagnia Bottega degli Apocrifi, e continuano: «Certo, si prenderà comunque una pausa lunga dopo l’8 marzo, fino alla prossima stagione, ma abbiamo la sensazione di aver strappato un altro pezzettino di luce al buio, soprattutto in questo momento, dove praticare la felicità quotidiana sembra la cosa più difficile da fare».

Scritto da Stefania Marrone e Cosimo Severo; musiche originali Fabio Trimigno, Luca Lalla, Vincenzo Raddato; Con Bakary Diaby, Miriam Fieno, Raffaella Giancipoli, Matteo Miucci Fabio Trimigno. Regia Cosimo Severo, scene e costumi Iole Cilento e Porziana Catalano; disegno luci Giuseppe De Luca.

Durata: 55 minuti, età: dai 5 anni.

Anche quest’anno per la stagione “Favolosamente Vera” è attiva la promozione “Porta un nonno a teatro”: all’interno di un nucleo familiare composto da un minimo di 4 persone, uno dei nonni entra gratis.

E poi c’è la novità Operazione Biglietto Sospeso: è possibile lasciare in biglietteria un biglietto pagato per chi magari fa più difficoltà ad andare a teatro. I biglietti saranno consegnati ad associazioni, case famiglia, parrocchie e centri di accoglienza.

E per permettere al maggior numero possibile di famiglie, bambini e ragazzi di non perdere le domeniche a teatro di “Favolosamente Vera”, è stato attivato il servizio gratuito “Navetta Teatro Apocrifi Gargano”, che partirà – previo riempimento dei posti – da San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo.

Per info su orari e luoghi di partenza: tel. 0884.532829, cell. 335.244843.

La rassegna “Favolosamente vera” è sostenuta dall’azienda SILAC di Manfredonia ed è inserita all’interno del progetto Teatri del Gargano, sostenuto dalla Regione Puglia tramite L’Avviso a presentare iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche – FSC Fondo di Sviluppo e coesione 2014/2020 – Patto per la Puglia.

Info e prenotazioni:

biglietteria: c/o Teatro Comunale “Lucio Dalla”, tel. 0884.532829 (dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00; e dalle 17.00 nelle domeniche di spettacolo), cellulare 335.244843 (attivo tutti i giorni).

Biglietteria online: www.vivaticket.it, www.eventbrite.it

