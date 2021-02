Lo Spazio Enel GBC fa un po’ di chiarezza!

In città, da tempo ormai, si aggirano porta a porta ragazzi e ragazze impegnati a proporre la stipula di contratti di energia elettrica e quant’altro.

Lo stesso dicasi per l’incessante attività dei call center, che, con un’inspiegabile solerzia, da ogni parte d’Italia, tempestano di chiamate fuori orario e aldilà della privacy gli utenti “ignari” di avere una bolletta troppo salata. Almeno, così sostengono.

Per noi dello Spazio Enel GBC è d’obbligo prendere le distanze da questo modo di operare che fa leva su artifizi informativi e sulla fisiologica sprovvedutezza di tanti utenti.

Con un ritardatario senno di poi, in tanti si recano nei nostri Spazi Enel per sperare di avere rassicurante conferma di ciò che si è firmato dinanzi a coloro i quali si rivelano poi perfetti sconosciuti animati solo ed esclusivamente dalla voglia di fare numeri.

Noi della GBC da anni ormai rappresentiamo l’azienda Enel su questo territorio, in due punti fisici, a Manfredonia in Via G. Di Vittorio 37 e nella città di Monte Sant’Angelo, in Via Tancredi 40.

Qui da noi, i nostri consulenti, con preparazione e trasparenza, saranno disponibili, tutti i giorni dal lunedì al sabato, a fornirvi le delucidazioni in merito al passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell’energia, accompagnandovi e proponendovi offerte confezionate per le vostre esigenze di luce e gas.

Ricordandovi che i suddetti soggetti esterni non rappresentano la nostra struttura aziendale, allorquando avessimo la necessità di contattarvi lo faremo presentandoci cosi:

Sono Antonio/Mattia/Viviana /Rossella/Gaetano e ti chiamo dallo Spazio Enel di Manfredonia/Monte Sant’Angelo.

Gli altri, dopo la vostra firma, si eclissano.

Noi, invece, siamo sempre qui e vi aspettiamo.