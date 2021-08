Lo show dei Dj di Radionorba stasera approda a Serracapriola

Rotolando verso sud la grande produzione dei Dj di Radionorba è arrivata a Serracapriola (FG).

Questa sera, mercoledì 11 agosto, il grande palco che ospiterà lo show dei Dj di Radionorba e le simpatiche radioline sarà allestito in Piazza Vittorio Emanuele III davanti ad uno dei monumenti più conosciuti il Castello Maresca. “Uno dei nostri obiettivi”, spiega Alessandro Taunisio, Consigliere delegato Eventi e Spettacoli del Comune di Serracapriola, “è quello di far ammirare gli scorci più belli, e in questo modo promuovere il nostro magnifico territorio. Realizzare lo show davanti al Castello ci consente di offrire al paese e ai turisti una cartolina diversa di Serracapriola rispetto a quella degli scorsi anni”. La scenografia naturale è un elemento imprescindibile per il grande spettacolo della radio del sud, ma anche quella sul palco non scherza. Specie quando entrano in gioco gli effetti speciali, come durante i dj set ad impreziosire un cast di altissimo livello.

Ad aprire la serata, a partire dalle ore 21:30 sarà la tribute band dei Pink Floyd Eclipse che con i suoi brani ci farà tornare per poco indietro nel tempo.

Tanta ottima musica, dunque, tanti gadget per il pubblica presente ed anche tanta freschezza.

L’evento è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale, fortemente voluto dal Sindaco Giuseppe D’Onofrio, dal Vicesindaco delegato al SerraEstate, Michele Leombruno, dall’Assessore al Turismo, Mariateresa D’Orio e dal Consigliere Delegato agli eventi e spettacoli, Alessandro Taunisio, con la sinergia e partecipazione della Pro Loco di Serracapriola.

L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito previo accesso contingentato con green pass e dispositivi protettivi secondo quando indicato dai DPCM in vigore per contrastare la diffusione da COV-sar-2.