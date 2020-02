Lo Show 15, la grande notte del Carnevale di Manfredonia

Sarà una notte lunghissima quella che si appresta a vivere la città di Manfredonia sabato 29 Febbraio. L’energia del Carnevale di Manfredonia coinvolgerà tutta la provincia e anche oltre.

Si inizia alle 18.30 con l’inizio della Gran Parata finale dei Gruppi Mascherati e della Sfilata delle Meraviglie.

Al termine della sfilata tutti per le vie del centro (ovviamente mascherati!) per poter vivere in allegria la Notte Colorata.

La Show, fortemente voluto dalla Proloco Manfredonia per il Carnevale 2020 è l’emblema della voglia di divertirsi del popolo sipontino. Proprio ilsipontino.net che da 15 anni porta avanti con spirito goliardico e divertente questo evento, quest’anno arricchito dalla preziosissima collaborazione di Rete Smash, Radio Manfredonia Centro e Dominik Eventi.

Si inizia alle 21.00 con l’energia del gruppo live ONDE DARIO ITALIA che farà salire i battiti della piazza. Subito dopo sul palco Dominik e Naty Voice in voce ed in consolle Max Famiglietti e Gianluca Padovani. Ed ancora l’animazione delle Brasiliane di Carioca Eventi ed i Ballerini di Mythos in più i nuovi Led Boys faranno ballare la piazza sulle Hit del momento.

Sabato 29 Febbraio ore 21.00, Piazza Giovanni XXIII a Manfredonia, Non perdete l’evento più colorato e divertente dell’anno!