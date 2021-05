Lo CSEN sbarca a Manfredonia e sul Gargano

Il più grande Ente Sportivo Italiano riconosciuto dal CONI da subito abbraccerà la zona.



E’ stato infatti nominato dal direttivo del comitato Csen Provinciale, composto dal presidente Russo Arturo, vicepresidente Petronio Giovanni e consigliere D’Antonio Dante, il nuovo referente di zona per il territorio di Manfredonia, Mattinata, San Giovanni, San Marco in Lamis, Monte Sant’Angelo e Siponto.

Si tratta di PASQUALE PIO LA FORGIA, già conosciuto per essere il protagonista dell’escalation dell’ A.S.D. LALA Manfredonia del presidente Iacoviello Michele, Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata CSEN e iscritta al CONI già molto attiva tra i vari settori sportivi Sipontini.

Espandere la già capillare organizzazione del Centro Educativo Sportivo Nazionale, primo Ente di Promozione Sportiva Italiano riconosciuto dal Coni, è il principale obbiettivo.

In un periodo in cui il mondo dello sport in ogni disciplina e settore ha bisogno di nuovi stimoli e affiatate collaborazioni atte a far risorgere un settore pesantemente colpito dalla crisi covid-19, il Comitato Provinciale CSEN FOGGIA, pone le basi per una professionale e innovativa organizzazione territoriale che vede protagonisti le esigenze di ogni singola associazione e di ogni singolo atleta tesserato. In programma nuovi eventi formativi, didattici e sportivi ove il territorio di Capitanata sarà centro di riferimento per manifestazioni di interesse Provinciale, Regionale e Nazionale, in discipline che spaziano dal Calcio, area a5/a7/a8/a11, al calcio giovanile del Settore Giovanile Scolastico, passando dalla Danza, al Fitness ed agli Sport acquatici, dal Beach Volley al Beach Tennis ed al Beach Soccer, al nuovissimo ed emergente Paddle, ma soprattutto centrando e coinvolgendo i settori di attrattiva turistica utili ad un rilancio di tutto il territorio. Nasce il COMITATO TERRITORIALE CSEN MANFREDONIA-GARGANO.

Informazioni e aggiornamenti sul sito www.csenfoggia.it e sulla pagina Facebook CSEN FOGGIA e CSEN MANFREDONIA GARGANO.

CSEN FOGGIA

Presidente Arturo Russo 349.7571738

VicePresidente Gianni Petronio 346.3500585

Segretario Dante D’antonio 388.6977056

CSEN MANFREDONIA GARGANO

Referente Pasquale La Forgia 351.0551639