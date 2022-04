Lo Chef di Peschici Rocco Lamargese campione d’Italia della cucina a Rimini

Rocco Lamargese, lo chef di Peschici titolare del noto locale DeVinum Wine Bistrot, eletto campione d’Italia ai campionati della cucina italiana 2022 di Rimini, nella categoria artistica “opere pronte culinary art”

“Desidero ringraziare davvero tutti quelli che hanno speso parole di stima nei miei confronti…essere stato premiato come Campione d’Italia nella categoria artistica è per me motivo di grande orgoglio, soprattutto per l’impegno e i sacrifici continui che ci sono dietro. La professionalità e lo studio ripagano sempre.” Le parole dello Chef Garganico.

Ha realizzato una composizione artistica di formaggi a forma di orologio dal titolo “tempus vitae”.