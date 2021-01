LND Puglia, Vito Tisci rieletto presidente

Vito Tisci è stato confermato alla guida del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti per la quinta volta consecutiva. Il Presidente è stato eletto all’unanimità dalle Società Dilettantistiche e Giovanili pugliesi aventi diritto al voto nel corso dell’Assemblea Ordinaria Elettiva svoltasi a Bari, presso il Centro Congressi “The Nicolaus Hotel”.

Il Tribunale Federale Territoriale ha dichiarato valida l’Assemblea con 125 votanti complessivi su 198 Società Dilettantistiche e Giovanili aventi diritto al voto.

Oltre ai candidati per le rispettive cariche elettive del quadriennio 2021-2024, hanno partecipato all’evento il Presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto, l’assessore allo Sport del Comune di Bari Pietro Petruzzelli, e il Consigliere Federale FIGC, Maria Rita Acciardi.

Qui di seguito si elencano i candidati eletti, per voto palese, al termine dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del C. R. Puglia LND:

A) Elezione a PRESIDENTE del Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. – L.N.D.

TISCI VITO ROBERTO

B) Elezione a COMPONENTE IL CONSIGLIO DIRETTIVO del Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. – L.N.D.

FAVALE DOMENICO

FONTANAROSA ALBERTO

PUGLIESE DOMENICO

RICCI GIOVANNI

SARICONI OTELLO

C) Elezione a COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI del Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. – L.N.D.

BUZZERIO GIACOMO

LIACI MARCELLO

MIGALI ADRIANO

NOTARNICOLA NICOLA

VENEZIANI EMANUELE

D) Elezione a DELEGATO ASSEMBLEARE del Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. – L.N.D.

GEMMA PIERPAOLO

LEONE EUPREPIO

MELE ORONZO

PEDONE LEONARDO

SPINA DIANA LORENZO

STRATI VINCENZO

E) Elezione del Responsabile Regionale Calcio a Cinque del Comitato Regionale Puglia F.I.G.C.- L.N.D.,

CAPRIATI BIAGIO

Al termine dell’Assemblea si è svolta la Conferenza Stampa del Presidente con gli Organi di Informazione per illustrare le risultanze della riunione odierna, il report dell’attività ufficiale svolta dal Comitato Regionale Puglia LND nel quadriennio 2016/2020 ed il programma elettorale a sostegno della candidatura di Vito Tisci per il quadriennio 2021/2024.

“Sono orgoglioso di questo risultato – esordisce Vito Tisci al termine dell’elezione – perché mi ripaga dei tanti sacrifici compiuti finora e dell’impegno profuso in tutti questi anni in favore dello sviluppo del calcio pugliese. Continuerò a lavorare alacremente per cercare di realizzare il decalogo inserito nel mio programma elettorale per il quadriennio 2021/2024. Sono spinto dall’entusiasmo del primo giorno, ma sento anche gravare su di me la grande responsabilità di ripagare questa fiducia che le Società Dilettantistiche e Giovanili pugliesi hanno riposto ancora una volta nella mia persona. Spero con tutto il cuore che quest’anno possa rilanciare la nostra passione per il calcio dopo un periodo terribile coinciso con l’emergenza sanitaria per la diffusione del Coronavirus. Il mio auspicio è che presto si possa tornare in campo per abbracciarci nuovamente dopo un gol, lasciandoci alle spalle le paure che ci hanno costretto a restare in casa per tutto questo tempo. Ringrazio la Lega Nazionale Dilettanti e il suo Presidente, Cosimo Sibilia, per il sostegno che ha sempre assicurato al Comitato Regionale Puglia, e ringrazio anche il Consigliere Federale Maria Rita Acciardi per la sua prestigiosa presenza in occasione della nostra Assemblea Ordinaria Elettiva. Auguro a tutta la mia squadra – conclude il Presidente del C.R. Puglia LND – i migliori auspici per un nuovo quadriennio ricco di grandi eventi da raccontare per tutto il calcio dilettantistico e giovanile pugliese”.