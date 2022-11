Liverpool-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Il Napoli questa sera alle ore 21 affronterà all’Anfield, per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, il Liverpool di Klopp. Gli Azzurri sono al primo posto nel Gruppo A con 3 punti di vantaggio sui Reds, che per passare il turno come capolista dovrà battere il Napoli con almeno 4 goal di scarto. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, nella gara di andata al Maradona ha battuto il Liverpool 4-1 e oltre allo scontro diretto vanta una differenza reti complessiva nel girone di +16 rispetto al +9 degli uomini di Klopp.

Dove vedere Liverpool-Napoli

La partita di Champions League tra Liverpool e Napoli verrà trasmessa in diretta tv da Sky: i canali su cui poterla vedere, saranno Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252).

Le probabili formazioni di Liverpool-Napoli

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Thiago Alcantara, Henderson; Salah, Nunez, Firmino. Allenatore: Klopp

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti