“Live – Non è la D’Urso” chiude i battenti

(ANSA) – ROMA, 26 FEB – “Dall’11 aprile 2021, dalle 15.00 alle 17.00, debutta un nuovo spazio dedicato all’informazione e all’attualità che andrà ad arricchire “Domenica Live”: il programma festivo di Canale 5 dedicato al costume e all’intrattenimento andrà in onda fino alle 18.45 con quattro ore di diretta”. Lo annuncia Mediaset in una nota, spiegando che “contemporaneamente si conclude il 28 marzo la stagione di “Live – Non è la d’Urso” la domenica sera.