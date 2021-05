Lite sul volo Bergamo-Ibiza per la distanza di sicurezza, finisce a sputi in faccia. Il video

Avrebbe dato in escandescenza, forse perché rimproverata da un’altra passeggera che l’avrebbe invitata a rispettare la distanza di sicurezza. Potrebbe essere questo uno dei particolari alla base della lite avvenuta qualche giorno fa su un volo Ryanair partito da Ibiza e diretto a Bergamo Orio al Serio.

La donna, ripresa con il cellulare da un altro passeggero, parte con una serie insulti rivolti alla sua vicina di posto, poi se la prende con un’altra donna e le tira capelli. A questo punto – come si evince dal video – interviene uno steward che prova a riportare la calma, ma senza alcun risultato. Al contrario, viene invitato a stare zitto e farsi i fatti suoi, perché secondo lei “è solo uno steward”. Minuti interi in cui la donna non indossa mai la mascherina.

