L’Italia dice ‘no’ ai maxischermi per la finale dell’Europeo, con qualche eccezione

Quasi tutte le grandi città italiane dicono ‘no’ ai maxischermi per la finale dell’Europeo dopo l’incremento dei casi e le parole del ministro Speranza: “Tifiamo Italia, ma la mascherina va usata anche all’aperto in presenza di assembramenti”.

Roma chiude all’idea Olimpico, ma permangono i due maxischermi in Piazza del Popolo e ai Fori Imperiali. Sì ai maxischermi anche a Bologna e Firenze.

Passi indietro di Milano, Palermo, Napoli, Venezia e Torino che non allestiranno alcuna piazza per la finalissima in programma domani alle ore 21.