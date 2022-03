L’Italia batte la Turchia tra i rimpianti per il pass mondiale sfumato, ma se non altro evita di giocare pensando troppo all’Estadio do Dragao, dove nel frattempo il Portogallo supera la Macedonia del Nord.

A segno due volte Raspadori ed una volta Cristante. Ad inizio gara una papera di Donnarumma (che poi si riscatta) e sul finale il gol del 2-3 di Dorsun.