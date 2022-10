L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato apre le porte agli innovatori

“HackTheFake” è il nome scelto per il primo hackathon organizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dedicato ai temi della valorizzazione e della tutela del Made in Italy.



L’evento è organizzato da Splashmood, che con FoggiaStartup ha dato vita allo startup weekend Foggia in questi anni. l’IPZS apre le porte agli innovatori del territorio e non solo – startup, università, aziende, centri di ricerca, laboratori universitari e/o privati – per coinvolgerli nel processo creativo e di crescita dei prossimi anni. Vediamo il servizio di Nicola Saracino