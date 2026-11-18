L’Istituto Alberghiero Mattei conquista il primo posto nel contest nazionale “100 Copertine di Futuro”

Un importante riconoscimento nazionale premia il talento, la creatività e la collaborazione tra scuola e studenti.

Protagonisti di questo straordinario risultato sono i docenti *Oscar Carrara* e *Alessandro Ciuffreda* e le studentesse T. e L. B. dell’Istituto Alberghiero Mattei, vincitori del prestigioso contest promosso da Economy e dedicato alle visioni delle nuove generazioni sul futuro del lavoro, dell’economia e della società.



La competizione, che ha coinvolto oltre 600 copertine realizzate da scuole, università e accademie di tutta Italia, ha visto trionfare il progetto presentato dal gruppo del Mattei. Un risultato frutto di un lavoro attento e meticoloso, nel quale passione, creatività, cura dei dettagli e spirito di squadra hanno saputo trasformare un’idea in una proposta capace di distinguersi a livello nazionale.



Il successo rappresenta un motivo di grande orgoglio per l’intera comunità scolastica e testimonia il valore di un percorso educativo che mette al centro le competenze, la progettualità e la valorizzazione dei talenti degli studenti, offrendo loro occasioni concrete per confrontarsi con realtà e iniziative di rilievo nazionale.



La vittoria avrà anche una prestigiosa vetrina milanese: la copertina realizzata sarà infatti esposta presso la Fondazione Luigi Rovati, dal 26 novembre al 4 dicembre 2026, nell’ambito della mostra dedicata al contest.



Un traguardo significativo per l’Istituto Alberghiero Mattei, che attraverso il lavoro dei propri docenti e delle proprie studentesse porta il nome della scuola alla ribalta nazionale, dimostrando come impegno, collaborazione e creatività possano tradursi in risultati di grande valore.



Complimenti a Oscar Carrara, Alessandro Ciuffreda, T. e L. B. per questo prestigioso riconoscimento, che rende orgogliosa tutta la comunità del Mattei.