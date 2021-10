Liste pulite per ‘Con’ e ‘Md’

Per la prima volta a Manfredonia viene applicata la legge cosiddetta “spazzacorrotti’’ per rendere le elezioni più trasparenti e far sì che i cittadini abbiano maggiori informazioni per valutare i candidati.

La norma del gennaio 2019, al comma 14, prevede che “entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale”.

Ecco dunque sui siti ufficiali CON Manfredonia (https://www.conmanfredonia.it/listacandidati-2/) e Manfredonia Democratica (https://manfredoniademocratica.it/) l’avvenuta pubblicazione delle prime liste “pulite” in assoluto in città, per consentire agli elettori di accedere alle informazioni sui propri candidati.

Perché per noi ‘pulizia’ e serietà non sono solo slogan da campagna elettorale.

Ufficio Stampa

Candidato Sindaco CON MANFREDONIA e MD