Lista nascita solidale per la figlia di Jonathan Spano

La nascita di un bambino porta con sé una lunga attesa durante la quale la coppia sogna ad occhi aperti, progetta, immagina con gioia il momento in cui stringerá tra le braccia il proprio piccino. Purtroppo un destino crudele ha strappato a Rossella la possibilità di condividere ancora questi momenti con il suo compagno, scomparso un mese fa, e alla piccina che nascerà a breve di conoscere il suo papà e di essere sommersa dal suo amore.

Manca davvero poco alla nascita della piccola Francesca, e quando un bambino nasce, sappiamo bene, che ha bisogno davvero di tante cose e si deve preparare il giusto corredino, così da non fargli mancare nulla.

Il negozio di articoli per l’infanzia Bebissimo a Manfredonia, in via Gargano, n. 12, in collaborazione con l’emittente Rete Smash, ha pensato di organizzare una Lista Nascita Solidale, per alleviare la giovane mamma da qualsiasi preoccupazione economica riguardante il corredino e per permettere a chiunque volesse fare un regalino alla piccina, di acquistare qualcosa di utile. Inoltre i proprietari dell’attività, Veronica e Adem, due persone speciali e generose, dal grande cuore, hanno deciso di donare tutto il loro guadagno, derivante dalla vendita degli articoli della lista nascita, a Rossella e alle sue bimbe.

“È un onore per me poter allungare la mia mano verso la famiglia di Rossella. Io e Adem, abbiamo scelto di devolvere l’intero guadagno della lista a Rossella e alle sue bambine. L’importo verrà dato a soldi e non sotto forma di buono spesa perché riteniamo che lei debba avere l’autonomia di gestione dell’importo. Ci sono tante cose da comprare tutti i giorni, anche cose per lei. Dunque non vogliamo che sia vincolata a spenderli solo da noi”. Queste le parole di Veronica, entusiasta e felice di poter dare una mano a questa mamma che tra poche settimane darà alla luce la sua secondogenita.

La Lista Nascita Solidale è aperta a tutti coloro che vorranno acquistare un regalino per la piccola Francesca, così da permettere alla sua mamma di avere tutto il corredino pronto per la sua nascita. Qui di seguito riportiamo il link per visionare la lista della futura principessina Francesca:

https://www.bebissimo.it/liste/929-lista-nascita-pinto-spano.html

È possibile acquistare gli articoli sia recandosi presso il negozio Bebissimo a Manfredonia e sia attraverso il link sopraindicato.

Grazie di cuore a chi vorrà sostenere questa iniziativa. Donare è un gesto d’amore che non chiede niente in cambio, se non di veder sbocciare il sorriso e la speranza nella vita di chi lo riceve.