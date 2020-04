Lista degli esercizi dove è possibile fare acquisti per “La Spesa sospesa”

Ecco l’elenco delle aziende che hanno aderito all’iniziativa “La spesa sospesa!”. Da questa mattina chi si recherà nei seguenti negozi troverà a disposizione un carrello in cui depositare la spesa che verrà ritirata dai volontari della Caritas Diocesana di Manfredonia e distribuita alle famiglie bisognos

Ricordiamo che i prodotti da acquistare principalmente sono: latte a lunga conservazione, farina, zucchero, sale, alimenti da banco, pasta e pastine anche per neonati, legumi in scatola, riso, tonno, pelati, salsa di pomodoro, biscotti anche per bambini, prodotti per l’infanzia (pannolini, omogeneizzati) e qualsiasi cibo in scatola. Naturalmente facendo attenzione alla data di scadenza.

Gli esercenti che abbiano desiderio di aderire all’iniziativa possono chiamare questi numeri precisando il giorno in cui vogliono venga fatto il ritiro della merce. Francesco: 347.5812304 o Gianni: 334.795121 oppure scrivere una mail a: spesa.sospesa@libero.it

Eurospin, Via Gen. Umberto Nobile, Via G. D. Azzarone – Loc, Via Mezzanelle, l

MIKIMAX, Via Scaloria, 89

Decò, Via Giuseppe di Vittorio, 56

Famila, Viale della Transumanza

Md, Viale Michelangelo

Gastronomia Tomaiuolo, Via delle Antiche Mura 275,

Ipersoap, Via Martiri di Cefalonia 59

Forno Sant’Andrea, Via Scaloria, 220/221.

Dok, Via Tratturo del Carmine, 11

Macelleria Gianni Di Cosmo, Via Torre Santa Maria, 22

Pasqualino Supermercato, Via IV Novembre, 26

Luna Piena, Via Calle del Porto

Supermercato DESPAR ,Via G. Rosati, 51

Supermercato DESPAR, Via Torre Santa Maria

Market Simone ,Viale Beccarini, 36

BimbiLandya (tutto per l’infanzia), Piazza S. Camillo de Lellis, 21,