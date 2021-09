Liquidazioni alla Regione Puglia: confermati tutti i privilegi. Nella proposta torna anche la reatroattività per gli ex consiglieri

Restano quasi tutti i privilegi del regalo d’agosto. Nessuna eliminazione della retroattività. Quanto al contributo a carico di ogni consigliere per costituire l’indennità a fine legislatura, passa dall’1 al 2 per cento. È questo che emerge al termine della convocazione della Settima commissione regionale che aveva il compito di portare in aula martedì prossimo una nuova proposta di legge al riguardo. Il risultato però è pessimo: “Una porcata” sintetizza già qualcuno nei corridoi del parlamentino di via Gentile.

