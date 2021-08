Liquidazione ai consiglieri a fine mandato, la difesa di Emiliano: “Deciso alle mie spalle”

C’era attesa sulle parole del Governatore Pugliese Michele Emiliano sullo scandalo delle liquidazioni ai consiglieri regionali a fine mandato, deciso qualche giorno fa dal Consiglio Regionale e l’attento moderatore Saverio Serlenga non si è fatto sfuggire il momento.

La difesa del ‘premier pugliese’ è stata questa: “Quel giorno ho inaugurato tre caserme nella Bat, sono tornato a casa in cattive condizioni, c’erano 42 gradi ed ho preso un colpo di calore. Non mi sono presentato in Consiglio, l’ho fatto da remoto, ma il consigliere Zullo ha rimproverato questo mio gesto. Quel giorno hanno deciso questa norma che ritengo ingiusta. Lo hanno fatto alle mie spalle”.