L’ipotesi del super ‘Green Pass’

Al momento la linea tracciata da Palazzo Chigi è quella della massima attenzione all’evoluzione della curva epidemiologica. I provvedimenti che il Consiglio dei ministri esaminerà tra mercoledì e giovedì, dopo un parere del Cts, sarebbero la riduzione da 12 a 9 mesi della durata del certificato verde, anche se nella comunità scientifica c’è chi chiede che scenda a 6 mesi, e l’obbligo della terza dose per i sanitari. Prima però il premier Draghi vedrà le Regioni, con i governatori in pressing per ottenere il ‘doppio binario’ per il certificato verde: il “super Green pass” per chi si vaccina o è guarito, per entrare in ristoranti, cinema e stadi, mentre chi fa il tampone potrà solo accedere ai posti di lavoro e ai servizi essenziali.