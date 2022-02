L’ipocrisia politica del cinismo istituzionale



E’ accaduto ed accade: Dovevo prenotare una visita specialistica presso il nostro poliambulatorio. Chiamo telefonicamente il numero verde del Cup e l’operatrice mi risponde che non è possibile prenotare la visita al poliambulatorio di Manfredonia, ma sarebbe possibile farlo per Foggia. Insisto e chiedo spiegazioni. Mi risponde che non è un fatto tecnico ma Manfredonia non c’è.



E’ una richiesta di visita dermatologica.

Mi è difficile capire la posizione della maggioranza del consiglio comunale di Manfredonia sulla possibilità di istituire una Commissione comunale straordinaria sulla sanità. Di solito un problema si cerca di affrontarlo istituendo una commissione. Ma l’impressione che ho avuto è quella di chi sapesse che sarebbe stata una battaglia persa in partenza. Ed allora coinvolgiamo tutti per non concludere niente. Così salviamo capra e cavoli.



Il sistema regolatorio per la governance del SSN è articolato e complesso. Le soluzioni ai problemi difficilmente potrebbero venire da coloro che hanno deciso, per motivi di gestione del territorio, di penalizzare alcune strutture a vantaggio di altre. Ed allora, illudiamoci con l’esaltazione della “centralità del paziente, umanizzazione delle cure, differenziazione delle strutture per l’intensità di cure”. Ci prendono solo in giro. L’obiettivo prioritario è assicurare la erogazione dei LEA e obbligare le regioni a garantire l’equilibrio di bilancio nel settore sanitario con riferimento a ciascun anno pena la sottoscrizione con il Ministero della salute ed il Ministero dell’economia e delle finanze di appositi Piani triennali di rientro, attuati con l’affiancamento dei Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze o il commissariamento della funzione sanitaria stessa.



La proposta di istituire una commissione straordinaria poteva garantire la promozione della salute sul territorio, la verifica della corretta funzionalità dei presidi e la realizzazione di un Progetto Salute.



Confido in un esame di coscienza



Dott. Gaetano Granatiero