L’invito ad indossare le mascherine e alle poste scoppia la rissa

La tensione accumulata nei giorni certamente non semplici che stiamo attraversando, è sfociata oggi, ultimo giorno dedicato alla riscossione anticipata delle pensioni, in una rissa presso l’ufficio postale di via Gargano.

Secondo quanto appreso, mentre gli utenti erano in fila per riscuotere le pensioni, avrebbe destato preoccupazione la presenza di un uomo senza mascherina. Un signore, quindi, lo avrebbe invitato ad indossarla, confessando di essere fortemente scosso per quanto accaduto a Bergamo per sue questioni personali e, dunque, con l’evidente intento di evitare che una tale tragedia possa ripetersi anche a Manfredonia.

Dall’invito alla rissa sono bastati pochi minuti ed i testimoni hanno riferito di paroloni volati tra i presenti dei quali alcuni sarebbero addirittura arrivati alle mani, con pugni sferrati in pieno volto. Sul posto sono quindi accorsi i Carabinieri che immediatamente hanno riportato la calma.

Sgomento per quanto accaduto, segno che la situazione diventa sempre più pesante dal punto di vista economico, ma anche psicologico ed emotivo.

Maria Teresa Valente