L’intervista di Trotta a TuttoCalcioPuglia: “Crediamo nella D”

“Mancano poche gare ed è giusto provarci: è vero, eravamo partiti con l’ambizione di disputare un buon campionato, ma anche in virtù dei rinforzi giunti abbiamo tutte le carte in regola per lottare fino alla fine. Non ci possiamo più nascondere: da capitano dico che se prima bisognava essere cauti, ora c’è la consapevolezza di poter conquistare un grande traguardo perché questo gruppo lavora bene”. Sono queste le parole rilasciate dal capitano del Manfredonia Calcio Pasquale Trotta nell’intervista rilasciata a TuttoCalciopuglia.

