L’Inter parte bene, Dazn no

Sui social non mancano le lamentele per i primi inconvenienti, a partire dal buffering, e spopolano le immagini degli schermi ‘impallati’. Dazn: “Problema risolto in pochi minuti, la app funziona regolarmente”

La precisazione di Dazn

In merito agli inconvenienti riscontrati durante i primi match della Serie A, Dazn fa sapere che “c’è stato solo uno spike di qualche minuto su una delle cdn (la rete di server, ndr) globali all’inizio del match” e che il problema “è stato risolto in pochi minuti”. “La app -dice Dazn- ora funziona regolarmente”.