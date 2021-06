L’iniziativa di Rita, con amore a servizio della comunità

Metti una ragazza di buona volontà, che cresce superando diverse difficoltà ma senza far venire mai meno il suo supporto alla famiglia, anzi, facendone un punto di forza. Ed ecco nascere da un’esperienza lunga una vita l’associazione ONLUS “Angeli”, grazie ad un’idea di Rita Colonna, il cui cognome sembra essere la sintesi perfetta di ciò che questa giovane manfredoniana rappresenta per tante persone in città.

Rita ha 33 anni e lavora in un rinomato ristorante del centro storico sipontino. Appena diciottenne, ha dovuto fare di necessità virtù, prendendo la patente per accompagnare i nonni da vari medici. Poi, ha iniziato ad accompagnare anche i cuginetti a scuola i cui genitori, per varie incombenze, avevano difficoltà. Negli anni, con la sua auto, ha messo su un vero e proprio servizio navetta dedicato soprattutto ai bambini.

“Ho deciso di dare vita a questa associazione per aiutare più gente possibile. Tutti coloro che si trovano in difficoltà e hanno bisogno di essere accompagnati con fiducia e riservatezza per qualsiasi necessità oppure che necessitano di accompagnare i bambini a scuola o altrove e non sanno come fare, possono contattarmi al 3401652605”, spiega Rita che per questo suo progetto ringrazia i suoi angeli, ovvero le persone a lei più care che purtroppo sono venute a mancare, come gli amatissimi nonni, ma “che da lassù non mi hanno mai abbandonato e che sono sicura continueranno a guidarmi in questo mio traguardo”. Ed è proprio ai suoi ‘angeli’ che si è ispirata per il nome dell’associazione.

“Stare accanto a chi ha bisogno mi rende felice”, conclude Rita con un sorriso carico d’amore che trasmette gioia di vivere.

di Maria Teresa Valente