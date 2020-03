L’iniziativa dell’AVS Sant’Orsola: “Aiutare le famiglie in difficoltà”

Gent.mi



con la presente vorremmo mettervi a conoscenza che la nostra associazione, a partire da martedì 31 Marzo 2020, e per le prossime settimane, sarà in prima linea ancora una volta per cercare di fornire il proprio contributo durante questo periodo emergenziale.

I nostri sforzi saranno mirati ad aiutare le famiglie in difficoltà economica. A tale scopo abbiamo previsto, grazie alla donazione e al supporto di tutti i nostri soci e delle attività commerciali a noi vicine, un piccolo aiuto fatto di generi alimentari e di prima necessità. L’iniziativa è rivolta alle famiglie davvero indigenti e in difficoltà economica.

La procedura, molto semplice, è la seguente: un componente per famiglia potrà recarsi ogni martedì e giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso la nostra sede in via Rivera n.65, in Manfredonia, la “Casa dei Giovani”, per ritirare la spesa che verrà consegnata da uno dei nostri soci.

Ovviamente possiamo solo affidarci al buon senso e alla serietà della cittadinanza affinché non avvengano atti di “sciacallaggio” ingiustificato e richieste non consone all’attività volontaria intrapresa.

Si assicura, altresì, che il tutto verrà svolto tenendo sempre ben presenti le misure di tutela e d’igiene personale già disposte dai vari DPCM.

Grazie in anticipo per la vostra collaborazione nella diffusione del messaggio.